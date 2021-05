Schmeichel arrasa adeptos que invadiram estádio do Man. United: «Idiotas e desordeiros»

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Manchester United e atual embaixador do clube, criticou duramente os adeptos que ontem invadiram o relvado de Old Trafford e protestaram no exterior do estádio, levando ao adiamento do jogo com o Liverpool.





"Não creio que fossem verdadeiros adeptos aqueles que estiveram dentro do estádio. Penso que aqueles eram idiotas e desordeiros. Nenhum deles se lembra dos bons tempos, alguns nem eram nascidos quando os Glazers tomaram conta do clube", referiu Schmeichel, antigo guardião do Sporting, em declarações à CBS Sports."Os verdadeiros adeptos dão a sua opinião mas num nível adequado. Não sejam estúpidos, não exijam coisas que são irrealistas", acrescentou. "O que aprendemos nas duas últimas semanas é que se nos mantivermos juntos, mostrando a nossa oposição relativamente a ideias com as quais não concordamos, como grupo, isso tem efeitos. Penso que o futebol, não apenas o Manchester United, está numa encruzilhada. É uma oportunidade incrível para mudar a direção das coisas. Algo que eu penso que é necessário há muito tempo."Os adeptos querem a saída da família Glazer do clube, mas Schmeichel considera que os fãs do United devem trabalhar com os norte-americanos. "O clube deve custar, não sei, uns três, quatro ou cinco biliões de dólares. Quem tem esse dinheiro para comprar o Manchester United?", questionou."Se olharmos para potenciais compradores, será que eles vão tornar as coisas melhores? Eu preferia trabalhar com os Glazers porque há vontade da parte deles. Trabalhem com os Glazers para tornar este clube no que é suposto ele ser. As pessoas acham que eles estão um pouco distantes do clube. Estão lá de vez em quando, mas não todas as semanas. Nunca vemos o Joel Glazer aparecer em frente às câmaras a falar sobre o clube e eu penso que isso acaba por frustrar um pouco os adeptos", continuou."Temos estes donos, mas de fora parece que eles não se preocupam, que apenas querem dinheiro. Não penso que seja esse o caso. Penso que eles se sentem orgulhosos por terem o Manchester United, só que é preciso fazer uma reestruturação da forma como as coisas estão a ser feitas", finalizou.