Schmeichel e o penálti de Bruno Fernandes frente ao Barcelona: «Nem consigo dizer o quão estúpido é»

Peter Schmeichel teceu, em declarações à BBC Radio 5, muitas críticas a Bruno Fernandes, considerando que o penálti cometido pelo médio português na vitória do Manchester United diante do Barcelona (2-1) foi "uma estupidez"."É tão estúpido puxar um jogador [Baldé] assim dentro da grande área numa situação em que o adversário está a ir no sentido contrário à baliza. É tão estúpido, nem consigo dizer o quão estúpido é. Puxar um homem de forma tão evidente... É tão estúpido", começou por dizer.E acrescentou: "Não interessa a intensidade, ele [Bruno Fernandes] derrubou-o. Não há outra interpretação. É ridículo, desnecessário. Baldé não ia a lado nenhum, era só deixá-lo ir".O Manchester United, recorde-se, carimbou esta quinta-feira a passagem aos 'oitavos' da Liga Europa, após bater o Barcelona em Old Trafford (2-1). No jogo da 1.ª mão, red devils e catalães tinham empatado a dois golos