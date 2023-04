Schmeichel não poupa jogadores do Man. United: «Deviam ter vergonha»

Peter Schmeichel ficou muito desiludido com o desempenho do Manchester United ontem, frente ao Sevilha, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Os red devils estiveram a vencer por 2-0, mas na segunda parte permitiram que a equipa espanhola chegasse ao empate"É um resultado justo pela forma como o jogo se desenrolou na segunda parte. Os jogadores do Manchester United perderam aqui uma boa oportunidade", explicou o antigo guarda-redes dinamarquês, aos microfones da BBC Radio."Alguns jogadores precisam de olhar para si próprios e pensar se estão a dar o suficiente à equipa. Deviam ter vergonha dos seus desempenhos", acrescentou.E deixou uma garantia: "O jogo acabou empatado a duas bolas e eu, como adepto do Manchester United, estou desiludido. Isto podia ter sido uma vitória por 5-0."