Scholes arrasa 2.ª parte do Man. United frente ao Sevilha: «Foi um completo desastre»

Paul Scholes criticou a exibição do Manchester United na 2.ª parte do empate diante do Sevilha (2-2) , para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, falando em "desastre completo" e frisando que os red devils não levaram o adversário a sério."Acho que é possível [a equipa abrandar na 2.ª parte]. Se aconteceu quando nós jogávamos? Possivelmente, mas acho que o treinador [Alex Ferguson, à data] não deixaria que fossemos complacentes na 2.ª parte", começou por dizer à BT Sport.E prosseguiu: "Quando estás nos quartos de final, é nestas alturas que se vencem jogos. Podiam ter marcado três, quatro, cinco golos ao Sevilha. Foi quase como se achassem que o jogo estava muito fácil, que era um passeio no parque. Não se pode fazer isso na Europa nem contra o Sevilha, tendo em conta o historial deles. O Sevilha não foi bom na 1.ª parte e o United estava muito bem. A 2.ª parte foi um desastre completo. Nunca se sentiu que o Sevilha estivesse a colocar muita pressão. Foi uma 2.ª parte estranha. Os jogadores foram complacentes".O antigo médio inglês, de 48 anos, não poupou nas críticas a Malacia, abordando o lance que deu origem ao autogolo do defesa holandês, aos 84 minutos. "Não está atento ao perigo que está atrás dele. É aí que está o perigo. É uma bola fácil, bastava acertar-lhe de pé direito. Não podes deixar aquela bola bater. A partir daí, as coisas vão de mal a pior", rematou.A 2.ª mão do embate entre Manchester United e Sevilha, dos quartos de final da Liga Europa, joga-se na próxima quinta-feira, dia 20, pelas 20 horas.