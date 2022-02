Schweinsteiger e o 'choque' com Mourinho em dia de aniversário: «Deu-me uma explicação estranha»

Bastian Schweinsteiger, antigo internacional alemão que terminou a carreira em 2019, chegou ao Manchester United no verão de 2015 após um percurso recheado de títulos no Bayern Munique. Na primeira temporada em Old Trafford realizou 31 jogos oficiais, mas tudo mudou na segunda época com a chegada de José Mourinho ao banco dos red devils. Em entrevista ao podcast oficial do clube onde atuam os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, o antigo médio lembrou um episódio em que o Special One o impediu de treinar com a equipa principal... no dia em que Schweinsteiger celebrava o seu aniversário, a 1 de agosto de 2016.





"Foi tudo muito estranho. No dia do meu aniversário cheguei ao balneário para preparar-me para treino e alguém me disse que não poderia equipar-me ali, que tinha de sair e treinar com as reservas. Fiquei muito magoado. Depois falei com o José Mourinho e deu-me uma explicação estranha, relacionada com a lesão que eu tinha tido. Estava bastante entusiasmado para jogar com ele, até porque já tinha tentado contratar-me quando treinava o Inter e o Real Madrid", começou por contar o germânico, de 37 anos, revelando que Mourinho lhe pediu desculpas pelo sucedido."Tinha muito respeito por ele, mas não percebi aquela situação e o porquê de ter-me proibido de trabalhar com a equipa. Colocou e causa o meu profissionalismo mas, mais tarde, mostrei-o quando treinei com os miúdos e até sozinho. Um tempo depois, o Mourinho veio ter comigo, pediu-me desculpa e reconheceu que errou. Foi uma boa atitude da parte dele mas, nessa altura, já tinha perdido a vontade de estar no Manchester United, já não estava a 100 por cento no clube", explicou Schweinsteiger, que a meio dessa época, em março de 2017, saiu para os Estados Unidos para jogar no Chicago Fire.