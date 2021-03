«Sem Bruno Fernandes, Manchester United não tem quem destranque a porta»

'Brunodependência'. É mais ou menos desta forma que Alan Shearer avalia a situação do Manchester United face a Bruno Fernandes. À BBC, o antigo internacional inglês analisou a derrota dos red devils frente aos Leicester que ditou o afastamento da equipa de Ole Gunnar Solskjaer da Taça de Inglaterra, jogo que começou com o médio no banco.





"Eles pareceram-me muito, muito cansados. Não conseguiram lidar com a velocidade que o Leicester City demonstrou, mesmo com os suplentes que entraram. Não os tornaram melhores. Foi uma exibição muito pobre. Solskjaer tentou mexer, ao deixar uns poucos jogadores de fora e ao lançar outros. Um deles foi [Bruno] Fernandes, e, quando ele não está na equipa, não parecem ter aquele brilhantismo ou alguém que destranque a porta. Pareceram-me bastante estagnados sem ele", afirmou.