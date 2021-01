«Sem dúvida o mais ameaçador do Man. United»: ingleses e a exibição de Bruno Fernandes

Já começa a ser habitual ver o nome de Bruno Fernandes associado a qualquer sucesso recente do Manchester United. O internacional português cumpriu, esta quarta-feira, no triunfo (2-1) sobre o Fulham, o jogo 50 pelos red devils e mostrou (uma vez mais) a razão pela qual continua a receber elogios após cada partida.

Num encontro em que o Manchester United tentava recuperar novamente a liderança da Premier League - perdida momentos antes para o rival Manchester City, após bater (2-0) o Aston Villa -, o médio português voltou a mostrar-se presente e direcionou a equipa para a 12.ª vitória na prova (em 19 jogos).

Após uma grande jogada combinada com Fred, a partir da ala esquerda do ataque dos red devils, o português fez um cruzamento/remate para o centro da defesa do Fulham e encontrou Edinson Cavani pronto a atirar para o 1-1. A partir desse momento, o Manchester United assumiu as rédeas de uma partida difícil, que viria a ser resolvida com uma 'bomba' de Pogba

Fulham-Man. United: Grande jogada de Bruno Fernandes acaba com golo de Cavani Fulham-Man. United: Grande jogada de Bruno Fernandes acaba com golo de Cavani

Eis as principais análises da imprensa inglesa à exibição de Bruno Fernandes:

'The Sun'

"Esteve pouco em ação nos primeiros 20 minutos, mas de repente ganhou vida. Acertou nas extremidades da baliza adversária e, segundos depois, ajudou Cavani. Viu um grande remate ser defendido pelo guarda-redes adversário e foi principal autor dos ataques do United, mais uma vez. Só precisava de um golo para terminar em beleza."

'The Mirror'

"Como já é costume, Bruno Fernandes esteve no centro da ação do Manchester United e recebeu mais uma assistência para somar aos seus números.

"Na partida n.º 50 pelos red devils, [Bruno] Fernandes acertou no poste antes do seu cruzamento ser desviado por Alphonse Areola para a direção de Edinson Cavani, que fez o empate.

"O português feriu as mãos de Areola com um remate violento e foi sem dúvida o jogador mais ameaçador do United ao desbloquear a defesa organizada do Fulham. Esteve também perto de marcar. [Bruno] Fernandes tem 27 golos e 18 assistências em menos de 12 meses, depois de selar a sua transferência proveniente do Sporting. A sua importância para a turma de Ole Gunnar Solskjaer não é exagerada."

'Independent'

"Teve algumas boas ações, para além do forte remate à baliza adversária."