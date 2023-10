Sheikh do Qatar desiste de avançar para a compra do Manchester United

EXCLUSIVE: Sheikh Jassim has presented fully cash bid, clearing all old debt, with zero new debt, for 100% of the Club.



Sheikh Jassim’s team decline to comment on this news citing “confidentiality restrictions”, but have confirmed they’ve withdrawn from the process. pic.twitter.com/UBUVDyDVAt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023

Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani terá desistido de avançar para a compra do Manchester United, informa este sábado o jornalista italiano Fabrizio Romano. A última oferta do bilionário qatari, filho do primeiro-ministro do Qatar Hamad bin Jassim Al Thani, estava avaliada em quase 7 mil milhões de dólares (6,7 mil milhões de euros) por 100 por cento do capital social do clube inglês, além de saldar todas as dívidas antigas dos red devils, mas ao que tudo indica nem isso terá convencido a família Glazer a vender o clube.O mesmo jornalista acrescenta ainda que fontes ligadas ao Sheikh Jassim não quiseram comentar esta informação, citando "restrições de confidencialidade", mas confirmaram que o próprio já se retirou do processo de compra e venda.De referir que com a retirada do Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani,pela compra do Manchester United, algo que já tinha sido noticiado anteriormente.