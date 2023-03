Sheikh Jassim e Jim Ratcliffe sobem ofertas pelo Man. United

O processo de venda do Manchester United está ainda longe do fim, mas depois de os dois principais candidatos – o grupo qatari do Sheikh Jassim e o milionário britânico Jim Ratcliffe – terem conhecido os cantos à casa dos red devils no final da semana passada, espera-se que surjam agora novas propostas concretas para assumirem o controlo do clube liderado pelos irmãos Glazer. A imprensa inglesa garantia ontem que o Sheikh Jassim vai anunciar já amanhã uma oferta superior à apresentada inicialmente, o mesmo devendo acontecer com o dono da Ineos nos próximos dias, sabendo-se que os Glazer exigem mais de 6,8 mil milhões de euros para aceitar vender o clube.