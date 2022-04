Sociedade do advogado de Luís Filipe Vieira assessorou renovação de Bruno Fernandes

A RBMS – Rodrigues Bastos, Magalhães e Silva e Associados, sociedade da qual faz parte Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, foi responsável por assessorar a MRP Positionumber, de Miguel Pinho, no processo de renovação de contrato de Bruno Fernandes com o Manchester United.Tiago Rodrigues Bastos, sócio e responsável pela área de Direito do Desporto da RBMS, e David Valente Bastos, advogado-estagiário, acompanharam todo este processo que culminou no dia 31 de março, em Old Trafford, com a assinatura do novo vínculo.Bruno Fernandes, recorde-se, assinou contrato com o Manchester United até 2026, com mais uma época de opção.