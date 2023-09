Sofyan Amrabat junta-se a Dalot e Fernandes no Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O marroquino Sofyan Amrabat é reforço do Manchester United por empréstimo de uma temporada da Fiorentina, embora a transferência esteja ainda dependente de questões burocráticas, anunciou o emblema inglês no seu site oficial.

O clube em que atuam os português Diogo Dalot e Bruno Fernandes (capitão) deu conta da chegada do médio de 27 anos, que sobressaiu no último Mundial ao serviço de Marrocos, embora a sua oficialização ainda esteja sujeita a uma 'work permit' e também à inscrição na Liga inglesa.

Formado no Utrecht e com carreira também no Feyenoord, Amrabat seguiu depois para o Club Brugge, antes de quatro temporadas de ligação à Fiorentina, a primeira das quais cedido ao Verona.

A imprensa britânica avançou que o Manchester United pagou 10 milhões de euros pela cedência do internacional marroquino, com a obrigação de compra no final da época.