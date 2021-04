Solskjaer alerta para Kane

O Manchester United espera garantir a quarta vitória no campeonato, na receção ao Tottenham, mas o técnico Solskjaer está alertado para os perigos do rival. Desde logo, o treinador norueguês deixou um grande aviso em relação a Harry Kane, avançado que leva esta época 29 golos pelos spurs.

“Quando jogas contra um dos melhores avançados do Mundo, tens de estar bem preparado. Claro que a dupla do Kane com o Son é muito forte, mas vamos surgir em bom plano”, garantiu. Além disso, Solskjaer deixou claro que não pensa no duelo em Londres como uma ‘vingança’ pela derrota na 1ª volta. “Nessa fase da temporada estávamos numa situação pior e isso refletiu-se na partida em Old Trafford. Agora as equipas estão em fases distintas. Título? Olhamos para cima, mas é difícil... Queremos manter a 2ª posição”, vincou.