Solskjaer 'alicia' Haaland: «Todos querem os melhores jogadores do Mundo e ele é de topo»

Solskjaer prepara a receção à Real Sociedad, dos ‘16 avos’ da Liga Europa, mas o tema principal da conferência do técnico do Man. United foi o mercado, em particular Haaland. “Mantenho-me em contacto com ele. É fantástico ver o jogador que se tornou. Mas é do Dortmund, desejamos-lhe bem e vamos ver o que a vida vai trazer”, atirou o norueguês, que treinou o avançado no Molde. “Todos querem os melhores jogadores do Mundo e Erling é de topo”, frisou, abrindo a porta de saída a Mata, que termina contrato este verão.

Após a goleada por 4-0, o confronto europeu não vai ser de poupanças. “A equipa será mais ou menos a que defrontou o Newcastle”, frisou Solskjaer, que não pode contar com Van de Beek, McTominay, Pogba e Cavani.