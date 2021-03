Solskjaer: «Apanhar o Man. City? Estão demasiado longe»

Ole Gunnar Solskjaer era naturalmente um homem satisfeito pelo triunfo do seu Manchester United diante do Manchester City. Ainda assim, mesmo reduzindo a diferença para a frente, o técnico dos red devils assume que a luta pelo título é praticamente impossível.





"Quando sais com uma vitória por 2-0, voltas a não sofrer golos e tens uma performance destas... só podes ficar encantado. Todos os jogos são diferentes. Voltámos a ser aquilo que queremos ser, que é ser direto. Hoje tivemos um Anthony Martial dos velhos tempos. Duas horas antes do jogo nem sabia se ele ia jogar. Hoje redescobriu-se. Esteve muito forte com a bola e muito positivo. Tínhamos de defender bem. Nenhuma equipa do Mundo tem chances contra este Manchester City sem ser coletivo", frisou, em declarações à Sky Sports.Com esta vitória, o United reduziu a diferença para 11 pontos, mas Solskjaer nem pensa em apanhar os rivais na frente. "Só pensamos um jogo de cada vez. Eles estão demasiado longe para pensarmos em apanhá-los. Têm sido excelentes e mesmo hoje colocaram-no sob muita pressão".Já à BBC Sport, o norueguês reforçou o mesmo discurso e revelou que também Luke Shaw, o autor do segundo golo, esteve em dúvida até à hora do jogo.