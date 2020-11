Solskjaer: «Bruno Fernandes esteve top»

Ole Gunnar Solskjaer não escondeu a admiração pela prestação de Bruno Fernandes na partida frente ao Everton. O bis do internacional português 'aliviou' a pressão sobre o técnico norueguês, cuja continuidade ao comando dos red devils estava a ser colocada em causa.





"A equipa esteve brilhante e Bruno Fernandes foi top", explicou Solskjaer, no final da partida, revelando-se particularmente crítico com o agendamento da partida para as 12h30 de sábado, após o confronto europeu frente ao Istanbul Basaksehir, a contar para a Liga dos Campeões."Os responsáveis tentaram que falhássemos. O horário foi escolhido para que falhássemos neste jogo. Estávamos na Turquia na quarta-feira à noite, voltámos quinta de manhã e agora jogamos à hora do almoço de sábado?", criticou Solskjaer. "Não consigo elogiar mais os rapazes pelo carácter que mostraram. Mereciam mais do que ser atirados para aqui para perder."