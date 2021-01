Solskjaer: «Bruno Fernandes tem sido incansável»

Ole Gunnar Solskjaer volta a elogiar Bruno Fernandes e a entrega do internacional português em campo.





"Bruno Fernandes está em forma. Ainda agora ganhou o prémio do jogador do mês. Não está cansado, nem pensar. É dos jogadores que mais corre e cobre o terreno em todos os jogos. Recupera muito bem, assim como é bom a recarregar as baterias", afirmou Solskjaer."Se tivesse marcado o livre direto, se tivesse levantado um pouco mais a bola após o cruzamento de Luke [Shaw], seria novamente considerado melhor jogador da Premier League. Desde que chegou, tem sido absolutamente incansável. Não está cansado e se eu lhe perguntar ele vai dizer que não está", disse ainda o treinador do Manchester United.