Solskjaer conta em que estado encontrou Cavani: «Precisou de uma pré-época»

Edinson Cavani poderá fazer este sábado a sua estreia pelo Manchester United, na receção ao Chelsea. Depois de ter protagonizado uma das novelas do último defeso - com o Benfica envolvido -, o avançado acabou em Old Trafford e Ole-Gunnar Solskjaer revelou como encontrou o internacional uruguaio, sem competir oficialmente desde março.





"Ele esteve tanto tempo afastado do futebol que precisou de uma pré-época. Mas está em forma de maneira genética e cuidou de si próprio. Esteve duas semanas de quarentena mas demos-lhe todas as condições para trabalhar. Tem sido muito meticuloso e metódico no treino e na preparação. Não se sentiu pronto para o jogo com o Paris SG por ser demasiado cedo, mas melhorou esta semana e por isso veremos se está pronto para atuar frente ao Chelsea. Acredito que sim", referiu o treinador dos red devils.