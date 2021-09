Solskjaer contestado após revés na Champions

Ole Gunnar Solskjaer está sob fogo cerrado por causa da derrota (1-2) frente ao Young Boys, a contar para a jornada inaugural da fase de grupos da Champions. Um revés marcado ainda pelo facto de o treinador do Manchester United ter substituído Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes numa altura (72 minutos) em que o jogo estava empatado. Essa decisão é considerada bizarra por vários históricos dos red devils...

Paul Scholes é o mais corrosivo na análise ao desempenho da equipa e do treinador em Berna. "A única diferença [em relação aos outros grandes da Premier] é a qualidade dos treinadores. O Man. City, o Liverpool e o Chelsea têm técnicos titulados. O United... não!", diz o antigo médio e atual treinador do Salford.

Rio Ferdinand lamenta o desaire na 1.ª jornada do Grupo F e comenta o facto do CR7 ter passado o tempo a dar instruções aos colegas após ser substituído. "Repetiu-se aquilo que se passara diante do Basaksehir. Já enfrentámos algo idêntico na época transata. O comportamento de Cristiano [após a substituição]? Se eu fosse o treinador, dir-lhe-ia para se sentar, mas percebo o que aconteceu. É um jogador apaixonado, que precisa de ganhar. Se isto significa que tem de colocar-se ao lado do treinador a dar instruções... assim seja!", vinca o antigo central e atual comentador desportivo.

Peter Schmeichel critica as escolhas de Solskjaer. "Se o United só volta a jogar no domingo porque é que ele não apostou nos melhores jogadores? Porque é que tirou o Cristiano? Ele é um jogador que pega na bola e pode resolver um jogo. Acho muito estranha aquela substituição", frisa o antigo guardião do United.

Qual é a explicação de Solskjaer? "Porque tirei o Bruno e o Ronaldo? Porque já tinham corrido imenso! Precisávamos de Matic para segurar a bola e da velocidade de Lingard", diz o norueguês após um jogo em que o United só fez dois remates... ambos por intermédio do CR7.