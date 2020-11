Solskjaer: «Continua a estar um dia de sol em Manchester e não prevejo que o vento mude de direção»

Solskjaer não teme ser despedido [e substituído durante a pausa para as seleções por Pochettino, treinador que se encontra sem clube e já terá sido até contactado pelo Manchester United] se perder hoje com o Everton, baseando a sua posição no facto de manter uma relação franca com o elenco que dirige o clube.





“O diálogo entre mim e o clube sempre foi honesto, aberto e muito positivo. A equipa que dirige o Manchester sempre demonstrou, aliás, uma enorme capacidade de liderança. Para mim, continua a estar um dia de sol em Manchester e não prevejo que o vento mude de direção. Trabalhar num clube como este acarreta sempre pressão e expectativas elevadas, claro. Cresci aqui e aprendi a lidar com as boas e as más conjunturas”, diz o treinador dos red devils, que tenta evitar sofrer hoje uma terceira derrota [Arsenal e Basaksehir] consecutiva.

O norueguês, de 47 anos, continua a acreditar que vai ser capaz de conduzir o Manchester United a um porto seguro. “Porque não haveria de o conseguir? Se eu não acreditar no meu valor e no do meu staff, então quem acreditará? Não olho para um ou dois resultados adversos e deixo tudo desmoronar-se como um castelo de cartas. Tenho de acreditar em mim e nos meus jogadores e estou ansioso que o jogo comece”, vinca Solskjaer, cuja demissão não reúne, por enquanto, consenso no seio da administração do Manchester United. Há quem defenda que ainda é muito cedo para o virar de página...