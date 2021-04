Solskjaer culpa tarjas vermelhas pelas derrotas caseiras do Man. United

A situação de pandemia, com bancadas vazias, retirou algum protagonismo e proponderância ao fator casa, conforme as estatísticas o comprovam, mas a verdade é que, com menor percentagem de vitórias caseiras, a maior parte das equipas continua a ter melhor resultados em casa do que fora. Ainda assim, há casos distintos, como o do Manchester United, que esta época conquistou mais pontos fora (36) do que em Old Trafford (27) e que se encontra neste momento numa incrível série de 23 jogos seguidos sem perder fora de portas no campeonato.





Um dado curioso, que tem dado que falar e que levou mesmo os responsáveis do Man. United a procurar uma justificação lógica. E aí, segundo Ole Gunnar Solskjaer, o problema já foi identificado: são as bancadas e as tarjas em vermelho vivo, que de acordo com o técnico acabam por confundir os jogadores."Se olharem para as bancadas, as tarjas já não são vermelhas. Prestámos atenção a esta situação (a forma caseira) e não encontrámos uma razão para tal. Mas alguns jogadores mencionaram essa questão, de quando têm de tomar aquela decisão de último segundo, ao olhar para ver se o colega está lá ou não. A camisola vermelha, num fundo vermelho, com cadeiras vermelhas... Vamos tentar mudar isso, juntamente com a campanha antiracisto, que é importante não ser vermelha", explicou."Quando ganhas por 4-0 fora de casa contra a Real Sociedad, não tens de ganhar em casa, mas no primeiro jogo com o AC Milan sofremos no último minuto. Mas ainda acredito que jogamos bom futebol em casa. Começámos mal, com três derrotas, diante do Crystal Palace, Tottenham e Arsenal, mas temos melhorado", acrescentou o norueguês.