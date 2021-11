Solskjaer deixa elogios à Atalanta: «Tem um estilo de jogo único, ofensivo e agressivo»

Ole Gunnar Solskjaer elogiou o estilo de jogo da Atalanta, na antevisão ao duelo de terça-feira com a formação italiana, em Bérgamo, a contar para a 4.ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.





"A Atalanta é uma equipa com um estilo de jogo único e que acredita em si própria. Há sempre pequenas coisas que tentam fazer de maneira diferente para ganhar qualquer jogo. Têm um estilo especial, ofensivo e agressivo. O treinador consegue colocar em campo a sua própria energia. Também é emocionante assistir [aos jogos] e nós já o fazemos há algum tempo. O que fizeram nos últimos cinco anos foi notável", começou por dizer.O Manchester United parte para o encontro com uma boa dose de confiança depois de ter regressado às vitórias para a Premier League, após uma exibição que deixou o técnico dos red devils satisfeito, ele que apostou em três centrais para esse encontro."A qualidade do que fizemos no sábado é mais importante do que o sistema em que apostámos. Não temos tempo para ninguém ficar de mau humor, se não estiverem no onze inicial, estão lá para apoiar os companheiros. A atitude [com o Tottenham] foi a adequada. Os jogadores querem jogar, ninguém fica feliz quando não o faz. Haverá sempre jogadores de qualidade que ficam no banco de suplentes", apontou o treinador norueguês, que não mostrou preocupação com as críticas que tem sido alvo."A crítica pode fazer-te duvidar de ti próprio. Sempre gostei de críticas, que continue assim", sublinhou Solskjaer.