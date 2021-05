Solskjaer diz que que tem falado com os donos do Man. United: «Pediram-me desculpa»

Ole Gunnar Solskjaer revelou esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã com a Roma, nas meias-finais da Liga Europa, que os donos do clube lhe pediram desculpas pelo fiasco da Superliga, afiançando que os Glazer querem melhorar a comunicação com os adeptos.





"Tenho falado com os donos e eles pediram-me desculpa", contou o treinador. "Aceitaram que as coisas correram mal e que foi errado. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que as coisas têm sido difíceis. Eu estou numa posição complicada porque tenho de me focar no futebol, mas ao mesmo tempo tenho uma boa relação com eles, eles ouvem-me. Eles também ouvem os nossos fãs e tenho a certeza que todos vão conseguir comunicar."O técnico lamentou, no entanto, os protestos do último domingo, que levaram ao adiamento do jogo com o Liverpool. "Os jogadores trabalharam muito para chegarem a este nível e eu ficaria muito triste se visse o trabalho deles ser interrompido. Mas tenho esperança de que, com tempo, as coisas se encaixem. As fricções e os desafios por vezes podem ajudar-nos a seguir em frente."E prosseguiu: "Eu sei que os adeptos querem um futebol de ataque, querem ganhar troféus e eu identifico-me com isso. Mas foi um dia difícil, nós queríamos jogar e ganhar ao Liverpool. Temos de ouvir a voz dos adeptos, toda a gente tem direito a protestar, mas têm de o fazer de forma civilizada. Infelizmente, quando se invade e quando agentes da polícia são feridos, isso significa que foi dado um passo a mais."