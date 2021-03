Solskjaer e a ausência de Bruno Fernandes: «O rapaz é humano...»

Deu que falar a decisão de Ole Gunnar Solskjaer em deixar Bruno Fernandes no banco diante do Leicester City, numa partida que acabaria por resultar no adeus do Manchester United à Taça de Inglaterra. Após o encontro, o técnico norueguês foi confrontado com a sua decisão e explicou o porquê de ter deixado a principal figura da equipa de fora da sua formação titular - o português viria a entrar na segunda parte, aos 64'.





"Todas as escolhas de equipa têm as suas razões. O Bruno jogou muito, muito futebol. Bateu todos os recordes do ponto de vista físico no jogo de quinta-feira. O rapaz não é inumano! É um ser humano, jogou a cada três, quatro dias... Foi uma chance para colocar de início o Donny [van de Beek] e o Paul [Pogba]. A acumulação de jogos provavelmente passou fatura. Sei que o Bruno quer jogar, mas às vezes tens de tomar decisões a favor da equipa e dele próprio", explicou o norueguês.