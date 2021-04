Solskjaer e as meias-finais com a Roma: «Uma eliminatória como deve de ser»

O Manchester United deixou pelo caminho os espanhóis do Granada e vai agora defrontar a Roma nas meias-finais da Liga Europa, uma eliminatória que o treinador dos red devils diz ser condizente com a prova.





"Não vi muitos jogos da Roma. Sei que fizeram dois bons encontros com o Ajax. Defendem bem, como todas as equipas italianas. Todos conhecemos o Edin Dzeko, qualquer bola na área com ele por perto é um perigo", analisou Ole Gunnar Solskjaer aos microfones da BT Sport."Estamos ansiosos, estamos nas meias-finais. É uma eliminatória como deve de ser porque a Roma é um clube com muita história. Nós já nos saímos bem com equipas italianas anteriormente", acrescentou o norueguês.