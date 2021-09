Solskjaer e o desaire com o West Ham: «Fomos lentos e preguiçosos nos 10 minutos iniciais»

Solskjaer, treinador do Manchester United, fez a análise à derrota frente ao West Ham (0-1) que ditou a eliminação dos red devils da Taça da Liga. O norueguês considerou que o "começo lento e preguiçoso" da equipa foi um dos principais fatores que contribuíram para o desaire, referindo que utilizou a competição para "dar minutos aos que precisavam".





"Quando decidimos que queríamos entrar no jogo, jogámos bom futebol. Fizemos muitos remates, uma boa pressão, tivemos boa atitude, mas faltou-nos algo. Fomos lentos e preguiçosos nos 10 minutos iniciais, tanto com bola como sem bola, e isso é algo que temos de trabalhar. Não fiquei contente com o começo, mas a resposta foi boa. Não podemos começar assim e esperar vitórias", disse, antes de deixar elogios à atitude dos seus jogadores."Começámos mal e nos últimos cinco minutos estivemos muito abertos, mas tivemos de tentar ir para cima do adversário. Fizemos 27 remates, não posso culpar a atitude dos jogadores. Podíamos ter tido um pouco mais de sorte e beneficiado de uma ou outra decisão, como o penálti sobre o Jesse [Lingard]. O Noble cai e puxa-o para baixo com ele, mas não podemos pensar muito nisso".Questionado acerca das várias mudanças no onze inicial e da prestação menos boa de Martial, Solskjaer garantiu que "todos vão ter minutos". "Não acho que seja correto entrar em performances individuais. O Martial sabe o que queremos dele, continua a trabalhar e vai ter oportunidades. Sempre usámos esta competição para dar minutos a quem precisava, temos uma época longa", concluiu.Recorde-se que o técnico deixou Cristiano Ronaldo e Pogba de fora da convocatória. Diogo Dalot foi titular e Bruno Fernandes entrou aos 72 minutos.