Solskjaer e o penálti falhado por Bruno Fernandes: «Ele é forte mentalmente e vai marcar outra vez»

Ole Gunnar Solskjaer lamentou que a equipa do Manchester United não tivesse conseguido pontuar frente Aston Villa no encontro que esta tarde colocou frente a frente as duas equipas, em Old Trafforf. Os red devils sofreram a primeira derrota na Premier League, num jogo em que Bruno Fernandes falhou um penálti.





"Estamos obviamente desiludidos porque sofremos um golo em fora de jogo. É lamentável este tipo de decisões", admitiu o treinador, em declarações à BBC.Solskjaer foi também questionado sobre o penálti falhado pelo médio português. "Antes de mais, a forma como os jogadores do Aston Villa rodeiam a marca de penálti e o Bruno, não gostei de ver. Não foi correto e alguém devia ter visto um cartão amarelo. O Bruno normalmente é muito bom neste tipo de lances, mas infelizmente falhou."E como será que Bruno Fernandes vai reagir depois do sucedido? "Isto não entra na cabeça dele, é muito forte mentalmente e vai marcar outra vez. A decisão (de quem marca os penáltis) é tomada antes do jogo", salientou o técnico norueguês.Solskjaer gostou da agressividade, das transições, mas faltou eficácia na finalização. "O último passe, a última decisão, nem sempre foram as melhores. Foram 20 ou 30 tentativas bloqueadas."