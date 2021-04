Solskjaer elogia exibição de Bruno Fernandes em Granada: «Esteve excecional»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, deixou elogios à exibição de Bruno Fernandes após o triunfo dos red devils em Granada, por 2-0, na 1.ª mão dos 'quartos' da LIga Europa.





"Não foi uma noite perfeita, já que ficamos com três jogadores [Maguire, McTominay e Shaw] suspensos para a segunda mão, mas o 2-0 é um excelente resultado para nós. É sempre difícil jogar em Espanha e sabíamos que era precio estarmos bem para alcançar este resultado", começou por referir o técnico norueguês, à BT Sport, destacando depois a performance de Bruno Fernandes e Marcus Rashford, que apontaram os golos do United."O Bruno e o Marcus estiveram excecionais, são muito importantes para nós. O Bruno está a demonstrar grande confiança a bater os penáltis, mesmo que o guarda-redes quase tenha defendido. O Rashford teve uma grande arrancada e apanhou a bola de forma fantástica", analisou Solskjaer, que não quer facilitismos no jogo da 2.ª mão."Queremos vencer todos os jogos. Ainda somos uma equipa jovem que está a aprender e temos sempre que melhorar. Se descansamos podemos ser traídos e não podemos ter outra abordagem a não ser jogar e tentar marcar mais golos", concluiu.