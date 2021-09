Solskjaer: «Espero que não seja uma daquelas situações em que o Ronaldo nunca vai ganhar um pénalti»

O treinador do Manchester United, OIe Gunnar Solskjaer, receia que o estatuto de Cristiano Ronaldo tenha implicações na marcação de penáltis a favor do Manchester United. Após uma vitória sofrida frente ao West Ham (2-1), o treinador norueguês mostrou-se insatisfeito com o facto da equipa de arbitragem não ter marcado dois penáltis que ele considerou "claros", sobre o número sete dos red devils.





"Tivemos dois penáltis claros. Só espero que não seja uma daquelas situações em que o Cristiano nunca vai ganhar um pénalti", disse Solskjaer após a partida.Apesar da vitória, o Manchester United sofreu muito para levar de vencida a equipa dos hammers. Viu-se a perder por 1-0, com golo de Benrahma, empatou por intermédio de Ronaldo, com assistência de Bruno Fernandes, e Lingard consolidou a reviravolta em cima do minuto 90. Já no período de descontos, o médio do West Ham, Mark Noble, falhou um penálti, permitindo a defesa de De Gea.O treinador mostrou-se feliz pelo desempenho da dupla portuguesa e pela defesa do espanhol em cima do apito final: "Os dois têm de trabalhar juntos. Para mim eles são grandes jogadores e o Cristiano ao chegar à área faz o que sempre fez". Acrescentou ainda: "Isto é futebol, altos e baixos. Vamos habituando-nos a trabalhar neste ambiente. Não é propriamente bom para o coração mas é por isto que jogamos futebol. Olhámos todos para baixo e quando vimos… o David de Gea tinha conseguido defender".Já o craque português, que apontou o quarto golo em três jogos desde o regresso ao Manchester United, lembrou que, à semelhança deste jogo, a luta pelo campeonato vai ser dura até ao fim."Todos os jogos na Premier são lutas fantásticas pelos três pontos. Vimos uma amostra dos obstáculos que vamos encontrar até ao fim", escreveu o português nas redes sociais.