Solskjaer explica decisão de tirar Bruno Fernandes diante do Liverpool

Surpreendeu a decisão de Ole Gunnar Solskjaer em retirar Bruno Fernandes perto do minuto 90 no duelo de domingo com o Liverpool e o técnico norueguês sentiu mesmo necessidade de explicar à imprensa o porquê da sua opção. Na ressaca desse encontro, que acabou em 0-0, o treinador do Manchester United assumiu que o português se tem desgastado bastante e que essa acabou por ser a razão principal.





"Foi uma decisão tática. O Bruno tem deixado tudo em campo em todos os jogos desde que chegou. Corra menos ou mais... Na parte final senti que a presença física do Paul Pogba ali poderia dar-nos uma chance. O Mason é daqueles jogadores que consegue marcar num abrir e fechar de olhos se conseguir uma chance. Mas foi um risco tê-lo lançado, mesmo tendo de defender o Robertson", assumiu o técnico dos red devils.