Solskjaer garante mais oportunidades para Dalot: «Agora tem mais experiência»

Refeito da derrota frente ao Young Boys, na Champions, e já a pensar na reação na visita ao West Ham. Solskjaer tem consciência de que "as expetativas são altas" no Manchester United, mas diz que está a construir "uma equipa de vencedores "... com Dalot.





"O Diogo teve um verão muito bom. Foi chamado ao Europeu, esteve bem nos Sub-21 de Portugal e teve uma época de empréstimo em que aprendeu imenso no Milan. Tem qualidades que iremos tentar explorar cada vez mais, até porque agora tem mais experiência. Não estamos aqui apenas para emprestar jogadores durante vários anos. O empréstimo do ano passado foi feito para lhe dar experiência e tempo de jogo e acho que ele esteve bem quando entrou [na Suíça]", explicou o técnico.