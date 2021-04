Solskjaer perseguido por 'caçador' de autógrafos

O Manchester United estará a avaliar os atuais procedimentos de segurança pessoal de Ole Gunnar Solskjaer, depois de o técnico norueguês ter sido "perseguido por um 'caçador' de autógrafos", adianta o 'Daily Mail'. O incidente terá ocorrido ontem, à saída do Lowry Hotel, localizado no centro da cidade de Manchester, onde a equipa dos red devils fica habitualmente instalada quando joga em Old Trafford.





De acordo com o 'Daily Mail', após entrar no carro, Solskjaer foi seguido por outro veículo durante largos metros e, quando parou num semáforo, um homem saiu da outra viatura e bateu no vidro do carro do técnico norueguês. A publicação adianta que o Manchester United crê tratar-se de um caso isolado, mas ainda assim estará a planear mudanças na segurança de Solskjaer.

Refira-se que nos últimos meses tem crescido a preocupação dos clubes, nomeadamente no sudoeste de Inglaterra, com a segurança de jogadores e staff, na sequência de alguns incidentes e assaltos. Um dos mais recentes envolveu o guarda-redes do Everton Robin Olsen.