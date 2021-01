Solskjaer: «Pogba esteve absolutamente brilhante hoje»

Ole Gunnar Solskjaer analisou o nulo (0-0) entre Liverpool e Manchester United, em jogo da 18.ª jornada da Liga inglesa. Para o treinador dos red devils, Paul Pogba mostrou-se a um nível "excecional", afirmando que o francês "merecia o golo pela exibição que fez" frente ao atual campeão inglês.

"Apenas será um bom resultado se conseguirmos vencer na próxima jornada. Foi uma oportunidade falhada, depois das oportunidades que fomos capazes de criar hoje, mas também jogamos frente a uma grande equipa. Estou desapontado [com o resultado], mas continua a ser um ponto. Será 'Ok' se vencermos o próximo jogo", começou por dizer o técnico norueguês, em declarações citadas pela 'BBC' no final da partida.

Equipa subiu de rendimento com o decorrer do encontro

"Estivemos mais fortes na fase final. Não começámos muito bem o jogo na primeira parte. Não tivemos compostura, nem tentamos impor o nosso jogo. Penso que fomos crescendo com o decorrer do jogo e no final a vitória não nos ficava mal. Criámos duas grandes oportunidades que nos foram negadas por duas grandes defesas do guarda-redes."

Melhorias dos jogadores e das exibições coletivas

"A equipa tem vindo a trabalhar fortemente. Temos vindo a melhorar e progredir [em termos exibicionais]. Não é só pelo resultado que estamos um pouco desapontados, mas também pela exibição que fizemos. Eu sei que estes rapazes conseguem jogar melhor. Conseguimos jogar melhor do que o que demonstrámos hoje, podemos ter mais a posse de bola. Temos algumas coisas a corrigir e melhorar."

Elogios a Pogba

"Penso que o Paul [Pogba] esteve absolutamente brilhante hoje. Sabíamos que ele teria de ter um maior rigor defensivo para ajudar a equipa com os movimentos do Robertson e acho que ele esteve excelente. Merecia o golo pela exibição que fez", concluiu.