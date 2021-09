Solskjaer: «Quando Cristiano Ronaldo joga é quase um golo garantido»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, está confiante que a sua equipa irá voltar às vitórias frente ao Villarreal, após a derrota do passado fim-de-semana perante o Aston Villa (1-0) e reforçou o impacto que Cristiano Ronaldo poderá ter no jogo desta quarta-feira.





"Com o Cristiano quase que podes dizer que, se joga, temos um golo garantido. Tem esses recordes e marcará golos. Creio que ao Villarreal marcou 13 golos em 14 ou 15 jogos, o que quer dizer que se sai bem contra este adversário. Além disso, conhece o Albiol e o Torres, grandes defesas. Está concentrado em marcar cada vez que está no campo", disse o norueguês na conferência de antevisão à partida frente ao Villarreal, a contra para a Liga dos Campeões.O futebolista português leva 135 golos na Champions League em 177 partidas disputadas. Aquele que é um adversário apetecível para o português pode vir a ser a próxima vítima, permitindo ao português aumentar o registo na competição. Solskjaer está sobre grande pressão no comando do emblema de Old Trafford . Após ter perdido três dos últimos quatro jogos e depois de uma derrota na primeira jornada da fase de grupos frente ao Young Boys, os três pontos são prioritários."Só há seis partidas na fase de grupos e necessitas 10 ou talvez 12 pontos para passar à próxima fase. Já perdemos três no último jogo, se terminas com zero ou um ponto depois de dois jogos significa que tens que ganhar os quatro jogos seguintes para passar. Não é um cenário de 'ganhar ou ganhar' mas é uma partida muito importante", explicou o técnico norueguês.Quando questionado sobre o adversário, equipa que derrotou o Manchester United na final da Liga Europa da época passada, Solskjaer mostrou-se cauteloso."Esperamos aquilo que já temos visto nas temporadas anteriores. Jogamos contra eles cinco vezes e todas acabaram em empate. São muito organizados e tecnicamente muito bons. É difícil pressioná-los, algo que acho que até fizemos bem na final. Não é fácil criar ocasiões e temos que fazer melhor do que na última vez ", apontou o treinador que não poderá contar com Shaw e Maguires, ambos lesionados, e Wan-Bissaka, suspenso após expulsão na jornada passada.