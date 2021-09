Solskjaer queixa-se de penáltis não assinalados e culpa Klopp: «Vi uma grande diferença»

"O Manchester United sofreu mais penáltis em dois anos do que eu em cinco anos e meio. Não tenho ideia se é culpa minha e de como isto pode acontecer". Em janeiro, Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, queixava-se após uma derrota diante do Southampton e, na altura, as declarações do alemão originaram várias reações como a de Bruno Fernandes.





Oito meses depois, Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, acredita que os red devils não estão a ter penáltis assinalados neste início de época por causa dos comentários de Klopp. "Houve um certo treinador que no ano passado começou a preocupar-se com os penáltis que eram assinalados a nosso favor. Depois disso, parece que essas decisões estão mais difíceis de acontecer", apontou técnico norueguês, esta sexta-feira, na antevisão à receção ao Aston Villa, marcada para sábado (12h30).Solskjaer considera na jornada anterior ficaram por marcar dois penáltis a favor do United no triunfo sobre o West Ham para a Premier League, além de outro castigo máximo na derrota diante do mesmo adversário, a meio da semana, que ditou a eliminação dos red devils da Taça da Liga. "Certamente vi uma grande, grande diferença desde então. Mas só temos de deixar isso para os árbitros e esperar que eles comecem a fazer as escolhas certas", analisou Solskjaer.Refira-se que após as primeiras seis jornadas da Premier League, Manchester United, Liverpool e Chelsea partilham a liderança, com 13 pontos.