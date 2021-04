Solskjaer quer convencer Cavani a ficar no Manchester United: «Estou absolutamente deliciado»

Edinson Cavani ganhou um penálti e marcou dois golos na vitória do Manchester United diante da Roma, por 6-2, na Liga Europa. O avançado uruguaio foi - juntamente com Bruno Fernandes - um dos destaques da partida e o treinador Ole Gunnar Solskjaer quer convencê-lo a ficar.





O jogador assinou na época passada pelos red devils, depois de ter sido dispensado pelo PSG. Só que agora quer regressar à América Latina e o Boca Juniors é o clube que está mais bem colocado para garantir o avançado.Solskjaer já disse que Cavani sentiu alguns problemas de adaptação, sobretudo com a língua. Além disso, não pôde contar com o apoio da família, por causa das restrições nas viagens, e tem estado em Manchester praticamente sozinho."O Edinson foi excelente. Já tinha dito antes, ele joga como um avançado deve jogar: corre pelos corredores, posiciona-se nos locais certos, cria oportunidades e marca golos", disse Solskjaer no final da partida."Falhou algumas oportunidade, mas é para isso que ele lá está, se tiver três ou quatro oportunidades por jogo, vai marcar dois ou três golos. Estou absolutamente deliciado com ele. Dá para ver que é diferente, trabalhou a sua capacidade física depois de ter estado tanto parado durante algum tempo", prosseguiu o treinador, citado pela 'Sky Sports'."Ele sabe o que eu penso, ele sabe que adoraria tê-lo connosco mais um ano, já falámos sobre isso. Entendo que este ano foi muito difícil , mas já lhe disse que Old Trafford e Manchester são locais diferentes quando o público está no estásio. Estou a fazer o meu melhor, noites como esta ajudam e esperemos que ele fique mais um ano", concluiu Solskjaer.