Solskjaer rendido à ambição de Bruno Fernandes: «É por isso que coloca em causa todas as decisões»

Ole Gunnar Solskjaer contou, em entrevista ao 'Football Daily', que teve uma uma excelente impressão de Bruno Fernandes na primeira vez que viu o internacional português jogar ao vivo. Um facto que veio a revelar-se decisivo para o Manchester United pagar 55 milhões de euros ao Sporting em janeiro do ano passado.





Solskjaer desistiu de observar um jogador por causa do penteado: «Vamos para casa»

"O que consegues ver de perto é a personalidade, porque simplesmente o segues. Prefiro ter o fogo na barriga e o desejo do Bruno. É muito importante para ele vencer, daí que ele ponha em causa todas as decisões do árbitro e as decisões de cada companheiro de equipa", explicou o técnico norueguês dos red devils.A verdade é que o investimento deu frutos aos red devils e Bruno Fernandes tem sido a principal figura do conjunto de Old Trafford. Esta época, o médio de 26 anos leva 23 golos em 45 jogos oficiais.Ainda no âmbito da observação de jogadores, Solskjaer fez uma revelação curiosa relacionada com questões... capilares. O treinador assumiu que, na segunda passagem pelo Molde, abdicou de observar um jogador por causa do corte de cabelo. "Uma vez fui observar um jogador e vi-o sair do balneário para o relvado. Levava um penteado com uma crista, virei-me para o meu olheiro e disse 'não, vamos embora. Não me interessa'. Foi uma viagem de scouting muito curta", contou, entre risos, o técnico do Manchester United.