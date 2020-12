Solskjäer comenta situação de Pogba: «Precisa de focar-se nas suas exibições»

O Manchester United tinha acabado de ser eliminado da Liga dos Campeões, mas o assunto da 'flash-interview' e da conferência de imprensa após o jogo com o RB Leipzig foi... Paul Pogba. Ole Gunnar Solskjäer abordou o atual momento do francês na equipa - ele que marcou um dos dois golos dos red devils na Alemanha -, as declarações do seu agente Mino Raiola e deixou um recado ao médio: "Precisa de focar-se nas suas exibições", disse.

"Tem de perguntar ao Paul [Pogba] se está ou não feliz [no Manchester United]. Não posso falar por ele, mas o Paul está focado em fazer o melhor em prol da equipa que ele defende. Ele tem vindo a trabalhar de forma intensiva nos treinos e agora só precisa de focar-se nas suas exibições. Não é momento para falarmos sobre transferências, entradas ou saídas de jogadores do clube", apontou o norueguês, antes de voltar sentenciar o tema.

"O plantel está bem. São uma equipa e vão manter-se juntos. Quanto mais cedo o agente de Paul [Mino Raiola] se aperceber que somos uma equipa e que trabalhamos juntos, melhor. Isto será muito provavelmente a última coisa que direi sobre este assunto. Não quero perder a minha energia com isto. O que nós falamos internamente é outro assunto e eu não vou voltar a falar sobre o agente do Paul", finalizou.