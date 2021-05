Souness e o ataque dos adeptos à equipa da Sky em Old Trafford: «Alguém podia ter morrido»

O comentadores da Sky que ontem estava no estádio de Old Trafford, a preparar-se para o jogo entre o Manchester United e o Liverpool não ganharam para o susto, pois os adeptos que invadiram o recinto atiraram uma tocha e latas na sua direção.





Centenas de adeptos irromperam pelo estádio dentro, em protesto com a família Glazer, os donos do clube, enquanto muitos outros permaneciam no exterior.Um grupo atacou o estúdio que a Sky tinha montado no estádio, onde os comentadores Jamie Carragher, Graeme Souness, Micah Richards e Roy Keane, juntamente com o jornalista Dave Jones, iam analisar a partida. Foram forçados a baixar-se e a esconder-se quando foram atacados com uma tocha.Souness não escondeu o medo. "Alguém atirou uma lata de cerveja cá para cima. Se tivesse acertado no sítio errado alguém podia ter morrido. Foi também atirada uma tocha, que se nos tivesse acertado, podíamos estar no hospital com cicatrizes permanentes e com metade da cara", explicou o antigo treinador do Benfica, de 67 anos.O jogo acabou por ser adiado, devido à falta de condições de segurança.