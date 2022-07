Teddy Sheringham e o desejo de Ronaldo de sair do Man. United: «A vida continua»

Teddy Sheringham, ex-jogador do Manchester United, considera que o clube deve deixar Cristiano Ronaldo sair. O antigo avançado dos red devils admite a partida do português "seria uma grande perda", mas por outro lado explica que o United podia aproveitar para contratar dois ou três jogadores com o que pouparia no salário do português."Eu já estava a antever isto", contou Sheringham ao 'Daily Mail'. "As pessoas dizem que o Ten Hag devia construir a equipa em torno do Ronaldo, mas se ele quer sair, sai. Isto abre novas portas ao United. Podem conseguir dois ou três jogadores usando a verba do salário dele, é uma grande poupança.""A vida continua, se ele quer ir jogar para outro lado, então invistam em jogadores que possam ser fortes e estáveis ao longo da época", explicou o antigo futebolista, de 56 anos. "O Ronaldo tem mais um ou dois anos de carreira ao mais alto nível e ele merece desfrutar do jogo no topo."Recorde-se que o craque português tem mais um ano de contrato com o Manchester United, mas já terá manifestado a intenção de sair este verão.O jogador não integrou a digressão do clube pela Tailândia e pela Austrália, devido a "problemas familiares".