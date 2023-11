«Tem de ser o Bale... mais um euro»: a insólita petição da agente de Pogba ao Manchester United

Tal como nos relvados, também nos bastidores há muito jogo de egos a ser disputado. No mundo dos agentes de jogadores, por exemplo, ter fechado uma transferência mais cara do que o adversário direto é visto como uma pequena vitória. E basta apenas um euro de diferença para se gritar esse triunfo. E não, não estamos a exagerar... Porque foi isso mesmo que Rafaela Pimenta, a agente que agora gere a agência criada por Mino Raiola, decidiu tentar quando em 2016 estava a negociar a transferência de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United.A ideia era clara: bater o recorde de então, fixado por Gareth Bale [100 milhões de euros]... nem que fosse para acrescentar um euro."Quando o Pogba voltou ao Manchester United, disse ao Mino 'temos de mexer aqui no valor da transferência, para ser o Bale mais um euro'. O Mino pergunta-me 'porquê?'. E eu digo 'para conseguirmos bater o recorde do Jonathan Barnett. Tem ser apenas mais um euro do que o Bale'. No final acabou por ser ainda mais", recorda a agente, abordando uma transferência se viria a fazer por 110 milhões de euros.Pogba, refira-se, foi também peça chave num dos episódios mais peculiares que Rafaela Pimenta viveu. Ainda na primeira passagem do francês pelos red devils, a agente foi chamada para acompanhar Raiola a uma conversa com Sir Alex Ferguson. Conversa porque, nas palavras da brasileira, aquilo que sucedeu não se podia apelidar de "reunião". "Chamo-lhe de comboio desgovernado. Começou mal. Acabou mal. O Sir Alex entrou e estava tão irritado que derrubou a chavena de chá e molhou-nos a todos. Estava vermelho! O Mino estava irritadíssimo. Foi um desastre".