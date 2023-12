Ten Hag após nova derrota do Man. United: «Há jogadores que têm de assumir a responsabilidade»

Ten Hag analisou, este sábado, a derrota do Manchester United no terreno do West Ham (2-0) e lamentou o facto de a sua equipa não marcar há quatro jogos consecutivos para todas as competições."Foi um jogo sólido mas não conseguimos marcar. Acho que controlámos sempre o jogo, tanto com como sem bola, e não demos nada ao adversário até aos 72 minutos. Ao intervalo? Disse à equipa para continuar a construir, a avançar e para atacar a grande área [adversária]. Para chegarem à área com combinações e tentarem rematar", frisou o técnico holandês à 'beIN Sports', antes de assumir que os red devils precisam de melhorar a nível ofensivo."Acho que fomos muito dominadores na construção. Criámos muitas oportunidades em transição, as primeiras três oportunidades do jogo foram assim. Temos de as aproveitar. Temos também de melhorar o nosso ataque, a verdade é essa. Temos de trabalhar, mas claro que há jogadores que têm de assumir a responsabilidade", rematou.Com esta derrota, o Manchester United desceu ao 8.º lugar da Premier League ao fim de 18 jornadas, com 28 pontos.