Ten Hag: «Bruno Fernandes tem colocado Rashford na posição certa»

Bruno Fernandes cumpriu o jogo 150 a titular pelo Manchester United no jogo com o Leicester (3-0) e assinou duas assistências, uma delas (a do golo inaugural) através de um passe de trivela. Não fazia duas assistências numa partida desde 19 de janeiro de 2022. Passou a somar sete golos e nove assistências em 2022/23. "Foi uma tarde muito boa em Old Trafford. Só temos que continuar por este caminho", escreveu Bruno Fernandes. Diogo Dalot partilhou um pensamento idêntico. "Foi uma fantástica tarde em Old Trafford, a nossa fortaleza. Vemo-nos na quinta-feira [diante do Barça]", frisou o defesa.Ten Hag desfez-se em elogios em relação a Bruno. "Fez um grande passe para o primeiro golo, fez um jogo magnífico. Tem colocado o Rashford na posição certa. Cria linhas de passe, dá muito apoio, cruza. Tem feito um grande trabalho", disse o técnico dos red devils.