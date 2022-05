Ten Hag chega a Manchester de jato privado e preparado para deitar mãos à obra

A imprensa inglesa revela que Erik ten Hag, o treinador holandês que vai assumir o comando do Manchester United, chegou ontem a Londres, a bordo de um jato privado, onde viajou acompanhado por Mitchell van der Gaag, antigo jogador e ex-treinador do Marítimo e Belenenses, que deverá ser o número dois de Ten Hag nos red devils.A dupla deverá ter reuniões no United nas próximas horas e é muito provável que os dois técnicos assistam ao último jogo da equipa na Premier League domingo, diante do Crystal Palace, em Selhurst Park.Ten Hag vai depois começar a preparar a nova época e a reformulação do plantel. Os red devils não ganharam qualquer troféu este ano e o holandês tem muito trabalho pela frente.