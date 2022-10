Ten Hag: «Cristiano Ronaldo está de volta, focado no jogo»

Cristiano Ronaldo está de regresso aos convocados do Manchester United, depois de ter ficado de fora, castigado, por se recusar a entrar nos últimos minutos do jogo com o Tottenham.

"O Cristiano vai estar na convocatória para amanhã (quinta-feira). Já dissemos tudo e respondemos a todas as questões, esteve fora por um jogo e está de regresso ao plantel, como de costume", explicou o treinador neerlandês Erik Ten Hag.

O avançado português foi reintegrado na terça-feira nos trabalhos da equipa, depois de dois dias de folga do plantel.

Na última semana, Cristiano Ronaldo recusou-se a entrar em campo nos últimos minutos do jogo com o Tottenham, que o United venceu por 2-0, com o internacional português a abandonar o campo enquanto decorria a parte final do jogo.

Um gesto que levou o Manchester United a comunicar no dia seguinte o seu afastamento, limitando-se a referir numa nota que o jogador não faria parte do plantel para o jogo com o Chelsea (1-1), da jornada seguinte e que se disputou no sábado.

"Está feito, ele está de volta, focado no jogo, é importante ter o Cristiano de volta à equipa amanhã [quinta-feira]", acrescentou Ten Hag.

Os 'red devils' preparam a receção ao Sheriff Tiraspol, na quinta jornada da Liga Europa, competição em que o português foi titular nos quatro jogos disputados, ao contrário do que sucede na Liga, em que entrou de início apenas duas vezes.