Ten Hag: «Cristiano Ronaldo estava a precisar deste golo»

Cristiano Ronaldo quebrou esta quinta-feira o jejum com os golos ao marcar, de penálti, na vitória (2-0) do Manchester United sobre o Sheriff Tiraspol na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa, uma competição em que o avançado português ainda tinha feito qualquer golo.

"Está muito perto [de regressar aos melhores índices físicos], quando ele melhorar nesse aspeto irá marcar mais golos. É algo seria expectável depois de ter falhado a pré-temporada. Tem de trabalhar muito para regressar ao melhor momento, mas está totalmente comprometido com o projeto e totalmente envolvido. Também está a criar laços com os companheiros e por isso estou contente", atirou o técnico holandês em declarações citadas pelo jornalista Laurie Whitwell, do 'The Athletic'.

Já em declarações aos canais oficiais do clube, Erik ten Hag sublinhou a importância deste golo para Cristiano Ronaldo. "O Cristiano estava a precisar deste golo. Já esteve tantas vezes perto de marcar. Ele queria muito marcar. Estou feliz por ele. A equipa queria dar-lhe um golo. Penálti? Já sabemos que o Cristiano vai marcar", terminou.