Ten Hag desapontado com derrota do Man. United: «Isto é um trabalho infernal...»

Erik ten Hag estreou-se no comando do Manchester United com uma derrota (1-2) frente ao Brighton, em Old Trafford, na 1ª jornada da Premier League. O holandês lamentou a desatenção da defesa nos dois golos dos seagulls e reconheceu que a equipa devia ter feito melhor."Claro que é uma verdadeira deceção. Sabia desde o início que não seria fácil, mas demos duas bolas fáceis e não estivemos bem organizados", começou por referir. "Sabíamos que podia acontecer [a derrota], mas devíamos ter feito melhor, isso é óbvio. Mas também é algo que não acontecerá da noite para o dia. Hoje tivemos um mau momento na primeira parte e temos de aprender com isso", frisou."Isto é um trabalho infernal... temos de trabalhar duro, analisar [o que aconteceu] e seguir em frente. Temos um grande trabalho pela frente, sei disso desde o início e nada mudou", disse.Sobre Cristiano Ronaldo, Ten Hag lembrou a falta de ritmo do português para justificar o estatuto de suplente. "Se Martial estivesse disponível, teria jogado ele. O Cristiano treina com a equipa há 10 dias, é pouco para fazer os 90 minutos e por isso é que não foi titular", concluiu.