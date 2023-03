Ten Hag diz que encontrou um Man. United "sem regras" e que saga com Ronaldo não lhe tirou o sono

Erik ten Hag contou que os problemas que teve com Cristiano Ronaldo no Manchester United não lhe tiraram o sono. O treinador deixou o português fora do onze no jogo com o Liverpool, em agosto do ano passado, e a partir daí deu-se início a um processo conturbado, que culminou com o adeus de CR7 a Old Trafford.O colocação do português no banco de suplentes foi, segundo o treinador holandês, uma decisão pensada. "Eu pondero grandes decisões como essa, definitivamente. Tenho de antever o impacto que vai ter, não apenas a curto prazo, mas também a longo prazo. Como treinador tens de pensar de forma estratégica e encarar as consequências. Sei disso, é o meu trabalho e a minha responsabilidade."Depois, recordou aquele jogo com o Liverpool, em que Ronaldo e Harry Maguire ficaram de fora. "Tinha razões para escolher aquela equipa para defrontar o Liverpool. Isso era óbvio. E também sabia quais seriam as consequências se tivéssemos perdido o jogo. Mas não me preocupo. Durmo bem, mesmo nessas noites. Tenho de tomar as melhores decisões para o clube, para a equipa e depois defendê-las."O treinador, citado pela imprensa inglesa, conta que quando chegou a Old Trafford reinava alguma falta de disciplina. "Havia, não tenho de mentir sobre isso. Jogadores de topo gostam de uma boa estrutura, não apenas no campo. Tens de ter algumas regras. Penso que é evidente em qualquer organização que quando não há regras nem disciplina no que toca a levá-as a sério, cria-se confusão. Isto acontece não apenas em clubes de futebol, mas em todos os empregos. E eu via o que acontecia em campo."Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United antes do Mundial do Qatar e acabou por assinar com o Al Nassr, da Arábia saudita.O clube inglês, por seu turno, entrou numa rota ascendente. Neste momento é terceiro classificado na Premier League e já ganhou a Taça da Liga inglesa este ano.