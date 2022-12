Ten Hag e a ausência de Lisandro Martínez: «Anda a passear por Buenos Aires...»

Erik ten Hag não se mostrou muito satisfeito com o facto de o mundialista Lisandro Martínez, defesa-central do Manchester United que se sagrou campeão do Mundo no Qatar, ainda não ter regressado aos trabalhos no clube quando falta menos de uma semana para o arranque do campeonato inglês.

"Se estará disponível para o jogo? Não posso responder a essa pergunta neste momento, ele ainda está a celebrar, ora em Buenos Aires ora no autocarro da seleção. Anda a passear por Buenos Aires e eu entendo, é muito emocionante quando consegues alcançar um sucesso destes num Campeonato do Mundo pelo teu país. É magnífico, é o mais alto que se pode alcançar [no futebol]. Mas ele também tem de entender que no dia 27 de dezembro a Premier League está de regresso", disse o técnico holandês, em declarações na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, de antevisão ao duelo com o Nottingham Forest.