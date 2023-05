Ten Hag e a discussão entre Bruno e Casemiro: «Não tenho qualquer problema com isso»

All eyes on Bruno Fernandes and Casemiro at full-time!



Deu que falar a troca de palavras algo acesa entre Bruno Fernandes e Casemiro no domingo, após o jogo com o Aston Villa, mas para Erik Ten Hag esse tipo de comportamentos não traz qualquer problema e, na opinião do técnico, até se agradece e incentiva."Sim, claro. Eles têm de comunicar. Têm de organizar-se e garantir que conseguem vencer. Por isso, quando falam entre si, quando discutem ou debatem, não tenho qualquer problema com isso. Isso mostra vontade e ambição por parte desta equipa", disse o técnico, citado pelo site oficial dos red devils.