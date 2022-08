Ten Hag e a titularidade de Cristiano Ronaldo: «Já tomei a minha decisão, mas mantenho-a para mim»

Erik Ten Hag não confirmou a presença de Cristiano Ronaldo no onze inicial no jogo deste sábado com o Brentford, a contar para a 2.ª jornada da Premier League. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico, de 52 anos, optou por não revelar se vai lançar o internacional português de início."Teve uma boa semana de treino. Penso que ele jogou pouco mais de meia hora. Quanto ao onze inicial, vamos ver amanhã [sábado]. É claro que já tomei a minha decisão, mas mantenho-a para mim", afirmou o técnico da equipa inglesa.Recorde-se que os red devils não entraram bem na nova época na Premier League, tendo sido derrotados (2-1) em casa pelo Brighton. Cristiano Ronaldo começou o encontro no banco de suplentes, sendo lançado a jogo aos 53 minutos.